Российские учёные придумали, как создать керамику из фрукта

Учёные из Томска создали керамику из растительного углерода. За основу специалисты взяли цедру фрукта помело, которая легко улавливает углекислый газ. Результаты эксперимента опубликованы в журнале New Journal of Chemistry.

Исследователи проводили опыты с разными видами пищевых отходов. Так, они использовали цедру цитрусовых, скорлупу кокоса и грецких орехов, кожуру банана, листья берёзы и даже газонную траву для того, чтобы создать углерод. В итоге выяснилось, что цедра помело подходит для создания тугоплавкой керамики лучше всего.

"Углеродный порошок цедры помело учёные смешали с порошком титана и подвергли плазменному синтезу на электродуговом реакторе. Полученный карбид титана исследовали методами рентгеновской дифрактометрии, электронной микроскопии, дифференциально-термического анализа", — говорится в сообщении Томского политехнического университета.