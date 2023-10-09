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9 октября, 11:17

Российские учёные придумали, как создать керамику из фрукта

Учёные из Томска создали тугоплавкую керамику с применением цедры помело

Учёные из Томска создали керамику из растительного углерода. За основу специалисты взяли цедру фрукта помело, которая легко улавливает углекислый газ. Результаты эксперимента опубликованы в журнале New Journal of Chemistry.

Исследователи проводили опыты с разными видами пищевых отходов. Так, они использовали цедру цитрусовых, скорлупу кокоса и грецких орехов, кожуру банана, листья берёзы и даже газонную траву для того, чтобы создать углерод. В итоге выяснилось, что цедра помело подходит для создания тугоплавкой керамики лучше всего.

"Углеродный порошок цедры помело учёные смешали с порошком титана и подвергли плазменному синтезу на электродуговом реакторе. Полученный карбид титана исследовали методами рентгеновской дифрактометрии, электронной микроскопии, дифференциально-термического анализа", говорится в сообщении Томского политехнического университета.

По словам учёных, они получили образец керамики с помощью методики искрового плазменного спекания из порошка карбида титана. Цедра помело повторяет морфологию растения, её можно использовать в виде фильтра, который улавливает углекислый газ, добавили специалисты.

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Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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