Российские учёные придумали, как создать керамику из фрукта
Учёные из Томска создали тугоплавкую керамику с применением цедры помело
Учёные из Томска создали керамику из растительного углерода. За основу специалисты взяли цедру фрукта помело, которая легко улавливает углекислый газ. Результаты эксперимента опубликованы в журнале New Journal of Chemistry.
Исследователи проводили опыты с разными видами пищевых отходов. Так, они использовали цедру цитрусовых, скорлупу кокоса и грецких орехов, кожуру банана, листья берёзы и даже газонную траву для того, чтобы создать углерод. В итоге выяснилось, что цедра помело подходит для создания тугоплавкой керамики лучше всего.
"Углеродный порошок цедры помело учёные смешали с порошком титана и подвергли плазменному синтезу на электродуговом реакторе. Полученный карбид титана исследовали методами рентгеновской дифрактометрии, электронной микроскопии, дифференциально-термического анализа", — говорится в сообщении Томского политехнического университета.
По словам учёных, они получили образец керамики с помощью методики искрового плазменного спекания из порошка карбида титана. Цедра помело повторяет морфологию растения, её можно использовать в виде фильтра, который улавливает углекислый газ, добавили специалисты.
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