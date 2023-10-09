В Кузбассе мужчина выстрелил из пистолета в глаз подростку в тире
В Новокузнецке 17-летний подросток лишился глаза после похода в тир
В Новокузнецке 17-летний подросток лишился глаза после похода в тир. В него из пистолета выстрелил мужчина. Об этом сообщили в СК РФ. Уточняется, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту случившегося. Инцидент произошёл ещё летом, но известно о нём стало только сейчас.
"В средствах массовой информации сообщалось, что 22 июня 2023 года в тире одного из парков культуры и отдыха в Кемеровской области мужчина из пистолета выстрелил в глаз 17-летнему подростку", — указали в СК.
Уточняется, что врачи несвоевременно оказали помощь пострадавшему, поэтому спасти глаз не удалось. Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся. Следственные органы СУ СК России по Кемеровской области организовали проверку.
Ранее Лайф рассказывал о том, что жительнице Красноярска залили клеем глаза во время процедуры по наращиванию ресниц. Известно, что мастер случайно перепутала флаконы. Пострадавшую увезли в больницу, где у неё диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.
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