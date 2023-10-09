В Кузбассе мужчина выстрелил из пистолета в глаз подростку в тире

В Новокузнецке 17-летний подросток лишился глаза после похода в тир. В него из пистолета выстрелил мужчина. Об этом сообщили в СК РФ. Уточняется, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту случившегося. Инцидент произошёл ещё летом, но известно о нём стало только сейчас.

"В средствах массовой информации сообщалось, что 22 июня 2023 года в тире одного из парков культуры и отдыха в Кемеровской области мужчина из пистолета выстрелил в глаз 17-летнему подростку", — указали в СК.

Уточняется, что врачи несвоевременно оказали помощь пострадавшему, поэтому спасти глаз не удалось. Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся. Следственные органы СУ СК России по Кемеровской области организовали проверку.