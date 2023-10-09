Песков: Что делать с киевским режимом, должен решать народ Украины
Вопрос о президентских выборах на Украине должны решать сами украинцы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах церемонии старта конкурса медиагрантов Русского географического общества.
"Что делать со своим режимом, должен думать народ Украины. Ясно, что киевский режим принёс своему народу очень много зла", — констатировал представитель Кремля.
Напомним, что сам Зеленский ранее заявил, что на Украине могут быть проведены выборы до окончания военного времени. Однако на это нужно по меньшей мере пять миллиардов — и платить придётся Западу. Нужно отметить, что по конституции страны проводить их во время действия военного положения нельзя.
LIFE