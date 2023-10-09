Песков: Что делать с киевским режимом, должен решать народ Украины

Напомним, что сам Зеленский ранее заявил, что на Украине могут быть проведены выборы до окончания военного времени. Однако на это нужно по меньшей мере пять миллиардов — и платить придётся Западу. Нужно отметить, что по конституции страны проводить их во время действия военного положения нельзя.