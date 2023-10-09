Песков: Ежегодную пресс-конференцию Путина могут объединить с прямой линией
Россияне своевременно узнают о сроках проведения ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам", — сказал представитель Кремля.
Также Песков допустил, что пресс-конференция может быть объединена с традиционной прямой линией президента. "Всё может быть", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что прямая линия состоится до конца года, однако пока точной даты нет. Последнее на данный момент большое выступление российского лидера произошло на прошлой неделе на Валдайском форуме.