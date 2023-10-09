Песков: Ежегодную пресс-конференцию Путина могут объединить с прямой линией

Россияне своевременно узнают о сроках проведения ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам", — сказал представитель Кремля.

Также Песков допустил, что пресс-конференция может быть объединена с традиционной прямой линией президента. "Всё может быть", — ответил Песков на соответствующий вопрос.