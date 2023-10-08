Путин заявил, что "не пытался никого учить" и лишь озвучил мнение РФ на "Валдае"
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его речь на Валдайском форуме не преследовала назидательной цели, а лишь отражала позицию России по острым вопросам.
Владимир Путин объяснил, что никого не пытался учить на Валдайском форуме. Видео © T.me / Зарубин
Журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале видео из закулисья мероприятия. Когда Путин завершил выступление на форуме, ведущий и модератор встречи Фёдор Лукьянов поблагодарил в кулуарах президента за интересную речь, назвав его "добрым учителем".
"Я даже не пытался никого учить. Я постарался донести до слушателей, до наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации", — ответил на это российский лидер.
Напомним, 5 октября Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он напомнил, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Также глава государства указал на необходимость строительства нового мира. Президент отметил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут, и пошутил, что профессия плотника поможет ему в расширении окон для диалога между странами.
LIFE / Павел Баранов