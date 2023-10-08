Путин заявил, что "не пытался никого учить" и лишь озвучил мнение РФ на "Валдае"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его речь на Валдайском форуме не преследовала назидательной цели, а лишь отражала позицию России по острым вопросам.

Владимир Путин объяснил, что никого не пытался учить на Валдайском форуме. Видео © T.me / Зарубин

Журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале видео из закулисья мероприятия. Когда Путин завершил выступление на форуме, ведущий и модератор встречи Фёдор Лукьянов поблагодарил в кулуарах президента за интересную речь, назвав его "добрым учителем".