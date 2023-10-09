Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного главного раввина России Берла Лазара

Состояние госпитализированного главного раввина России Берла Лазара оценивается как стабильное. Об этом рассказали в его пресс-службе. Там поблагодарили за поддержку и добавили, что в этот непростой момент они молятся за "братьев и сестёр в Израиле", а также ждут только хороших вестей. Уточняется, что Лазар находится в полном сознании и общается с медицинским персоналом.

"Мы рады сообщить, что благодаря профессионализму и заботе врачей состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное. Важно отметить, что раввин всё время находится в полном сознании и общении с медицинским персоналом и ожидается полное восстановление", — сообщили представители пресс-службы Лазара в беседе с "Газетой.ru".