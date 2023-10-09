В Москве госпитализирован главный раввин России Берл Лазар
В Москве госпитализирован главный раввин России Берл Лазар. Он получил сотрясение мозга, когда упал во время танца с Торой в субботу во время празднования Симхат Торы в синагоге в Марьиной роще. Об этом сообщает SHOT.
"Эти танцы Симхат Торы в Марьиной роще не забудутся никогда. Перед Акафот стали приходить страшные новости из Израиля. Катастрофа. Какие тут танцы? На биму (возвышение в центре синагоги для чтения Торы — Прим. Лайфа) поднялся реб Берл. Раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих. Но я думаю, что это было логическое завершение этого исступлённого танца", — сообщил председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин.
Симхат Тора (радость Торы) — праздник в иудаизме, празднуемый сразу после Суккота, в Израиле — на следующий день после Суккота. В этот день завершается годичный цикл чтения Торы и сразу же начинается новый цикл. Вечером и утром в синагогах устраивают Акафот — торжественное шествие со свитками Торы вокруг возвышения в центре синагоги, на котором читается священная книга. Акафот сопровождается танцами и всеобщим ликованием, которыми евреи выражают веру и любовь к Творцу.
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