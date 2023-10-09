Внешность 22-летней Маргариты Голубевой, получившей титул "Мисс Россия – 2023" можно по-настоящему считать красотой. Об этом в беседе с Лайфом рассказал стилист, знаток моды Владислав Лисовец. Он считает, что все уже устали от "искусственных лиц".

"Мне кажется, выбор вот такой симпатичной, очень естественной девушки очень логичен. На мой взгляд, именно это можно считать по-настоящему красотой, а не то, как профессионально накрасилась женщина или девушка", — отметил эксперт.

Лисовец считает, что такая внешность, как у Голубевой, это "абсолютный тренд" после усталости от фотошопа, "всего закачанного", нарисованных бровей и неестественной, сделанной красоты. По мнению стилиста, всему этому приходит замена.

"Сейчас тренд на нежность. Я думаю, что и организаторы, и жюри сделали выводы, что, выбирая в финал девушек, которых отличить друг от друга вообще в принципе невозможно за счёт того, что они все очень сильно накрашены и выглядят безвозрастно, вот мы видим прекрасный результат — нежность красоты русской", — заключил Лисовец.