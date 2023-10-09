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9 октября, 12:12

В Германии закрыли аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолёта из Ирана

NDR: Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за сообщения о бомбе из Ирана

Международный аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за поступившей угрозы о бомбе, которая якобы заложена на борту самолёта, прилетевшего из иранского Тегерана. Об этом сообщает немецкий телеканал NDR.

По его данным, в настоящее время правоохранители приступили к обыскам в самолёте. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа уже покинули лайнер, их багаж тоже тщательно проверяется. В полиции оценивают угрозу, которая поступила по электронной почте, как серьёзную.

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Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что планировать нападение на Израиль ХАМАС помогали иранские спецслужбы. По данным источников издания, план КСИР якобы заключался в том, чтобы создать государству угрозу со всех сторон. Тем временем официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что утверждения о роли Тегерана в нападении ХАМАС на Израиль не имеют под собой оснований.

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Наталья Исакова
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