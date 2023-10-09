В Германии закрыли аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолёта из Ирана

Международный аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за поступившей угрозы о бомбе, которая якобы заложена на борту самолёта, прилетевшего из иранского Тегерана. Об этом сообщает немецкий телеканал NDR.

По его данным, в настоящее время правоохранители приступили к обыскам в самолёте. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа уже покинули лайнер, их багаж тоже тщательно проверяется. В полиции оценивают угрозу, которая поступила по электронной почте, как серьёзную.