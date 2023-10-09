В Германии закрыли аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолёта из Ирана
NDR: Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за сообщения о бомбе из Ирана
Международный аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за поступившей угрозы о бомбе, которая якобы заложена на борту самолёта, прилетевшего из иранского Тегерана. Об этом сообщает немецкий телеканал NDR.
По его данным, в настоящее время правоохранители приступили к обыскам в самолёте. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа уже покинули лайнер, их багаж тоже тщательно проверяется. В полиции оценивают угрозу, которая поступила по электронной почте, как серьёзную.
Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что планировать нападение на Израиль ХАМАС помогали иранские спецслужбы. По данным источников издания, план КСИР якобы заключался в том, чтобы создать государству угрозу со всех сторон. Тем временем официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что утверждения о роли Тегерана в нападении ХАМАС на Израиль не имеют под собой оснований.
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