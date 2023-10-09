ВСУ потеряли 200 бойцов за сутки на одном из направлений

До 200 военнослужащих потеряла украинская армия на Южно-Донецком направлении за последние сутки. Такие данные озвучила журналистам в понедельник, 9 октября, пресс-служба Минобороны РФ. Основные бои велись в районе Приютного в Запорожской области, где российские войска отразили атаку бригады теробороны ВСУ. Среди других потерь противника в этом районе — боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населённого пункта Старомайорское", — проинформировали в ведомстве.