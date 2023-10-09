ВСУ потеряли 200 бойцов за сутки на одном из направлений
МО РФ: Украинская армия лишилась до 200 бойцов на Южно-Донецком направлении
До 200 военнослужащих потеряла украинская армия на Южно-Донецком направлении за последние сутки. Такие данные озвучила журналистам в понедельник, 9 октября, пресс-служба Минобороны РФ. Основные бои велись в районе Приютного в Запорожской области, где российские войска отразили атаку бригады теробороны ВСУ. Среди других потерь противника в этом районе — боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населённого пункта Старомайорское", — проинформировали в ведомстве.
А ранее российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Помимо того, российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.
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