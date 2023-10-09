Названы системы авто, которые нужно обязательно проверить перед зимой
Механик Шабунин призвал автовладельцев слить воду из бачка стеклоомывателя
Автолюбителям перед холодами необходимо смазать уплотнительные резинки на дверях кузова, оценить плотность антифриза и тормозной жидкости, а также устранить повреждения на кузове, которые появились летом. Об этом рассказал мастер-приёмщик техцентра "Вешняки-авто" Сергей Шабунин.
"Уже сейчас нужно слить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость, а многие автовладельцы забывают это сделать. Необходимо продуть дверные замки и смазать уплотнительные резинки", — подчеркнул Шабунин в беседе с "Газетой.ru".
Эксперт пояснил, что также необходимо проверить плотность антифриза и тормозной жидкости, если в машине они давно не менялись. Дополнительная проверка позволит избежать кристаллизации воды в тормозной жидкости, а это уменьшает эффективность тормозов. А вот антифриз с избытком воды, по словам механика, может испортить радиатор. Кроме того, летом автомобили часто царапаются, поэтому стоит смазывать днище мовилем или другим антикоррозийным составом, указал собеседник издания.
Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что долгосрочная служба автомобиля зависит от стиля вождения, и предупредил россиян о заговоре производителей машин. По его словам, раньше автомобили делали неубиваемыми, а сейчас детали для машин изготавливаются на определённое время, после чего машина начинает сыпаться.