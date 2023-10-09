Названы системы авто, которые нужно обязательно проверить перед зимой

Автолюбителям перед холодами необходимо смазать уплотнительные резинки на дверях кузова, оценить плотность антифриза и тормозной жидкости, а также устранить повреждения на кузове, которые появились летом. Об этом рассказал мастер-приёмщик техцентра "Вешняки-авто" Сергей Шабунин.

"Уже сейчас нужно слить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость, а многие автовладельцы забывают это сделать. Необходимо продуть дверные замки и смазать уплотнительные резинки", — подчеркнул Шабунин в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт пояснил, что также необходимо проверить плотность антифриза и тормозной жидкости, если в машине они давно не менялись. Дополнительная проверка позволит избежать кристаллизации воды в тормозной жидкости, а это уменьшает эффективность тормозов. А вот антифриз с избытком воды, по словам механика, может испортить радиатор. Кроме того, летом автомобили часто царапаются, поэтому стоит смазывать днище мовилем или другим антикоррозийным составом, указал собеседник издания.