Борт а/к "Россия" в Самаре встречали экстренные службы из-за проблем с подкрылками

Суперджет авиакомпании "Россия" экстренно приземлился в Самаре после того, как у него заклинили подкрылки, сообщает SHOT. Это уже второй инцидент с самолётами компании за последние три дня.

SuperJet 100 с 86 пассажирами и шестью членами экипажа на борту выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. Перед посадкой пилоты увидели, что у них заклинили подкрылки. Об этом они сразу же доложили диспетчеру. В аэропорту тут же объявили тревогу, к месту сбора были экстренно вызваны пожарные, спасатели и врачи. Однако пилоты сумели спокойно посадить самолёт. Помощь врачей никому не потребовалась.

Сейчас борт отстранили от полётов, он находится в самарском аэропорту, где с ним работают техники.