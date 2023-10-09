Борт а/к "Россия" в Самаре встречали экстренные службы из-за проблем с подкрылками
SHOT: SuperJet авиакомпании "Россия" сел в Самаре с заклинившими подкрылками
Суперджет авиакомпании "Россия" экстренно приземлился в Самаре после того, как у него заклинили подкрылки, сообщает SHOT. Это уже второй инцидент с самолётами компании за последние три дня.
SuperJet 100 с 86 пассажирами и шестью членами экипажа на борту выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. Перед посадкой пилоты увидели, что у них заклинили подкрылки. Об этом они сразу же доложили диспетчеру. В аэропорту тут же объявили тревогу, к месту сбора были экстренно вызваны пожарные, спасатели и врачи. Однако пилоты сумели спокойно посадить самолёт. Помощь врачей никому не потребовалась.
Сейчас борт отстранили от полётов, он находится в самарском аэропорту, где с ним работают техники.
А на днях Лайф писал, что самолёт авиакомпании "Россия" не смог совершить посадку с первого раза в аэропорту Мурманска из-за выбежавшего на полосу лося. Командир принял решение увести лайнер на второй круг. Пока борт вновь заходил на посадку, животное успели прогнать.
ТАСС / Александр Щербак