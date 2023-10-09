Российская авиакомпания возобновила сообщение с Тель-Авивом, но билетов практически не осталось

Авиакомпания "Ред вингс" (Red Wings) с сегодняшнего дня возобновила сообщение по маршрутам между городами России с аэропортом имени Бен-Гуриона (Тель-Авив). Об этом говорится в телеграм-канале перевозчика.

Выполняются регулярные рейсы по маршрутам: WZ4311/WZ4312 (Сочи – Тель-Авив) — с 9 октября.

WZ025/WZ026 (Жуковский – Минеральные Воды – Тель-Авив) — с 11 октября.

WZ4727/WZ4728 (Махачкала – Тель-Авив) — с 11 октября.

WZ015/WZ016 (Домодедово – Минеральные Воды – Тель-Авив) — с 12 октября.

"Полёты по указанным маршрутам, в соответствии с рекомендациями государственного регулятора, осуществляются в дневное время, пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов", — информирует пресс-служба Red Wings.

На рейс Тель-Авив – Москва с вылетом 16 октября остался один билет. Скриншот с сайта Red Wings

Шансов вылететь из Израиля в Москву 22 октября в 9 раз больше. Скриншот с сайта Red Wings

Билетов до Сочи на ближайшие даты чуть больше, и они дешевле. Скриншот с сайта Red Wings

В авиакомпании подчеркнули, что полёты будут осуществляться "вне зависимости от спроса на билеты", а сам перевозчик действует "в интересах граждан Российской Федерации и иных пассажиров", желающих вылететь из Израиля в нашу страну.