Российская авиакомпания возобновила сообщение с Тель-Авивом, но билетов практически не осталось
Авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем
Авиакомпания "Ред вингс" (Red Wings) с сегодняшнего дня возобновила сообщение по маршрутам между городами России с аэропортом имени Бен-Гуриона (Тель-Авив). Об этом говорится в телеграм-канале перевозчика.
Выполняются регулярные рейсы по маршрутам:
- WZ4311/WZ4312 (Сочи – Тель-Авив) — с 9 октября.
- WZ025/WZ026 (Жуковский – Минеральные Воды – Тель-Авив) — с 11 октября.
- WZ4727/WZ4728 (Махачкала – Тель-Авив) — с 11 октября.
- WZ015/WZ016 (Домодедово – Минеральные Воды – Тель-Авив) — с 12 октября.
"Полёты по указанным маршрутам, в соответствии с рекомендациями государственного регулятора, осуществляются в дневное время, пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов", — информирует пресс-служба Red Wings.
На рейс Тель-Авив – Москва с вылетом 16 октября остался один билет. Скриншот с сайта Red Wings
Шансов вылететь из Израиля в Москву 22 октября в 9 раз больше. Скриншот с сайта Red Wings
Билетов до Сочи на ближайшие даты чуть больше, и они дешевле. Скриншот с сайта Red Wings
В авиакомпании подчеркнули, что полёты будут осуществляться "вне зависимости от спроса на билеты", а сам перевозчик действует "в интересах граждан Российской Федерации и иных пассажиров", желающих вылететь из Израиля в нашу страну.
Отметим, что, судя по информации на сайте Red Wings, на ближайшие рейсы (вплоть до следующей недели) билетов до Москвы практически не осталось. Заявленная цена — 36 222 рубля. Самое большое количество билетов (всего девять!) сейчас можно приобрести с вылетом 22 октября, заявленная цена — 36 122 рубля. А вот из аэропорта имени Бен-Гуриона в Сочи можно улететь 19 октября, если верить сообщению на сайте, за 22 829 рублей. Осталось восемь билетов.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. В регионе, как в Израиле, так и в Палестине, находятся тысячи россиян, вопрос их эвакуации сейчас прорабатывает МИД РФ.