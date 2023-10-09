Синоптик рассказал, когда потеплеет в Москве

Дожди и холода продержатся в Москве до среды включительно, после чего ожидается потепление с сохранением осадков. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

По его словам, на столицу обрушился мощный циклон. Город попал в его тыловую часть, поэтому так похолодало. Ильин уточнил, что на территории РФ арктический воздух движется с европейской части страны на юг. Потеплеет в Москве в ближайшие два дня, температура воздуха составит плюс три-пять градусов. Однако ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

"В среду, когда начнём постепенно выбираться из тыловой части циклона, на подходе будет очередной циклон. Однако он принесёт тёплый воздух. Температура поднимется до +8 градусов", — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом "360".

Синоптик дополнил, что в Москве продолжатся дожди и мокрый снег. Самая низкая температура ожидается в среду. Но уже на следующий день, в четверг, столбики термометров поднимутся до +15 градусов и останутся в плюсе до воскресенья, сообщил метеоролог. Дождь же сохранится до конца недели, а скорость ветра в порывах составит до 12–17 метров в секунду в среду и четверг, от 7 до 12 метров в секунду — в выходные.