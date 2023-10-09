В Петербурге малышка умерла после вакцины АКДС, но в этой истории не всё так просто
Двухлетняя петербурженка умерла, когда мать забрала её из больницы под расписку
В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка погибла после плановой прививки от трёх инфекций: дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС). Как сообщает kp.ru, вакцинация дала осложнения и спустя две недели малышку доставили в детскую больницу № 2.
Завершить лечение медикам не удалось: 28-летняя мать забрала ребёнка из больницы под расписку. Спустя два дня состояние девочки резко ухудшилось и она умерла.
Телеканалу "Санкт-Петербург" стало известно, что семья у малышки была неполная, но благополучная. Точную причину гибели ребёнка выяснит экспертиза.
Коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) показана всем детям начиная с трёх месяцев. Проводится как импортными, так и отечественными компонентами, эффективна и безопасна, поскольку не содержит в себе живых возбудителей. Побочные эффекты, а тем более с летальным исходом, случаются крайне редко, в то время как инфекции, против которых формируется иммунная защита, крайне опасны и могут привести к смерти. К примеру, при заражении столбняком без должного лечения уровень смертности и по сей день составляет до 90%. При дифтерии до 25% детей могут погибнуть от прогрессирующей дыхательной недостаточности.
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