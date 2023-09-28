Врач рассказала, кому нужно обязательно привиться от гриппа

Осень — пора, когда многие болеют гриппом. Врач-инфекционист Елена Мескина предупредила россиян о важности регулярной вакцинации. По словам эксперта, прививаться необходимо ежегодно, так как вакцина защищает только на протяжении одного года.

"Единоразовая вакцинация не будет защищать вас от вируса на протяжении нескольких лет. Более того, принципиальное значение имеет общее количество прививок. Если человек постоянно прививался на протяжении пяти лет, он будет хорошо защищён от вируса гриппа. А если десять лет подряд — у него формируется иммунитет против подавляющего большинства вирусов", — подчеркнула Мескина в беседе с "Вечерней Москвой".

Также врач заметила, что прививка защищает только от гриппа. Но осенью активизируются и другие виды инфекций, такие как аденовирус и РС-инфекции. Однако грипп — самая тяжёлая из всех. Состав вакцины обновляется каждый год и зависит от активных штаммов. В настоящее время есть два типа вакцины от гриппа. В их числе:

трёхвалентные — они защищают от одного штамма вируса гриппа группы A и В;

четырёхвалентные — защищают от двух штаммов вируса гриппа группы А и В.

Четырёхвалентная, по словам Мескиной, эффективнее, так как защищает от большего количества вирусов. Но если её нет, то можно привиться и трёхвалентной вакциной. Среди прочего медик не забыла упомянуть и о побочных эффектах. Чаще всего они встречаются у взрослых, так как дети вообще не испытывают негативных последствий после вакцинации. По словам инфекциониста, побочные эффекты проходят очень быстро. К кратковременным последствиям, которые может спровоцировать прививка, относятся ломота в суставах, невысокая температура и боль в месте инъекции.

Кому стоит прививаться в первую очередь, так это детям до пяти лет, подросткам, пожилым и тем, кто работает с людьми, пациентам с хроническими болезнями, заключила медик.