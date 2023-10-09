Угрожали болгарками и цепями: В Ленобласти экс-мэр города вышел из СИЗО и захватил здание администрации

В Ленинградской области бывший мэр города Шлиссельбурга Артём Желудов утром в понедельник, 9 октября, захватил здание местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского района.

Там рассказали, что экс-чиновник, которого 5 октября освободили из СИЗО "Кресты", ворвался в администрацию вместе с сообщниками. Компания пришла "с болгарками и цепями", выгнала охрану и забаррикадировалась в помещениях, где хранятся секретные документы, а также стоят компьютеры и серверы с государственной информацией. К захваченному зданию прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, попасть внутрь пока никто не может. Примечательно, что инцидент произошёл за час до заседания Совета депутатов, на котором собирались решить дальнейшую судьбу Желудова.

"На совете как раз принимались решения о том, что Артём Александрович должен предоставить объяснения, где он был, что он делал. Ранее он был восстановлен Советом депутатов, сегодня мы узнали, что он сам тут себе хозяин. Никак не коммуницирует с Советом депутатов. Мы же не знаем, какие у него ограничения по суду, может ли он исполнять обязанности, где он был на той неделе и ранее", — рассказал глава муниципального образования "Город Шлиссельбург" Максим Лашков изданию "Форпост".

В июне текущего года СК Ленобласти возбудил против Желудова уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновника отправили в СИЗО, но выпустили 5 октября под запрет определённых действий.