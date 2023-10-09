Клава Кока раскрыла, почему выбрала на шоу блогера, который хотел лишь славы

Российская певица Клава Кока рассказала в соцсетях, что выбрала блогера Александра Поверина в финале шоу "Сердце Коки" за честность. Так она ответила на вопрос о том, почему предпочла именно этого участника, несмотря на то что он пришёл в программу за пиаром и славой. По словам артистки, изначально участники шоу не знали, за кого они будут бороться, кастинг был закрытым. Она считает, что каждый в той или иной степени хотел получить от проекта популярность и показать себя.

"Если бы им не была интересна медийность, то они не пошли бы на этот проект. Он на детекторе лжи ответил: "Да, изначально я пришёл за пиаром". Для меня это про честность", — сказала певица.

Клава Кока добавила, что для зрителей авторы шоу специально создавали конкретные образы под каждого участника. Поэтому для многих финал мог быть нелогичным. Певица указала, что она общалась с парнями за кадром, — там они были совершенно не такими, как в кадре.