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9 октября, 14:14

Путин встретится с премьером Ирака

Путин обсудит с премьером Ирака ас-Судани ситуацию на Ближнем Востоке 10 октября

Российский лидер Владимир Путин 10 октября встретится с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани и обсудит обстановку на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Кремле.

"10 октября в Кремле состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак. Будут рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке", — отметили там.

А в среду, 11 октября, Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

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Лайф напоминает: ранее Путин и Мухаммед ас-Судани созванивались в ноябре 2022 года. Тогда президент РФ в том числе поздравил политика со вступлением в должность.

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Никита Осипов
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