Путин встретится с премьером Ирака

Российский лидер Владимир Путин 10 октября встретится с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани и обсудит обстановку на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Кремле.

"10 октября в Кремле состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак. Будут рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке", — отметили там.

А в среду, 11 октября, Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".