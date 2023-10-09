Путин встретится с премьером Ирака
Путин обсудит с премьером Ирака ас-Судани ситуацию на Ближнем Востоке 10 октября
Российский лидер Владимир Путин 10 октября встретится с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани и обсудит обстановку на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Кремле.
"10 октября в Кремле состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак. Будут рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке", — отметили там.
А в среду, 11 октября, Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Лайф напоминает: ранее Путин и Мухаммед ас-Судани созванивались в ноябре 2022 года. Тогда президент РФ в том числе поздравил политика со вступлением в должность.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков