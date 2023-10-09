Аналитик оценил решение присудить Нобелевку по экономике за исследование женского труда
Аналитик Остапкович: Роль женщины в экономике стоит на передовых позициях
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2023 года Клаудия Голдин. Обложка © ТАСС / AP / Josh Reynolds
Гендерные вопросы сейчас поднимаются повсюду, а роль женщины в экономике и на рынке труда "стоит на передовых позициях". Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя присуждение Нобелевской премии по экономике за исследование женского труда.
"Это очевидный факт (то, что роль женщины стоит на передовых позициях. — Прим. Лайфа). Поэтому я лично воспринимаю это (решение о вручении премии. — Прим. Лайфа) позитивно", — приводит слова Остапковича RT.
Напомним, Нобелевскую премию по экономике присудили профессору 77-летней Клаудии Голдин из США за исследование женского труда. Результаты были озвучены Нобелевским комитетом утром 9 октября. Голдин — доктор философии, профессор Гарвардского университета, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам. Она исследовала такие темы, как неравенство доходов, экономический гендерный разрыв и женская рабочая сила.