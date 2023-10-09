Аналитик оценил решение присудить Нобелевку по экономике за исследование женского труда

Гендерные вопросы сейчас поднимаются повсюду, а роль женщины в экономике и на рынке труда "стоит на передовых позициях". Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя присуждение Нобелевской премии по экономике за исследование женского труда.

"Это очевидный факт (то, что роль женщины стоит на передовых позициях. — Прим. Лайфа). Поэтому я лично воспринимаю это (решение о вручении премии. — Прим. Лайфа) позитивно", — приводит слова Остапковича RT.