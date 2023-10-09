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9 октября, 14:47

Подмосковной пенсионерке пообещали выплату за ковид, но обманули на сумму в 100 раз больше

Пенсионерку из Люберец обманули на 300 тысяч рублей, пообещав выплату за ковид

Мошенники пообещали пенсионерке из подмосковных Люберец выплату в три тысячи рублей за то, что она переболела коронавирусом, но в итоге обманули её на сумму в 100 раз больше. Об этом сообщает SHOT.

Жертва аферистов рассказала, что ей позвонила женщина с милым голосом, которая знала все её данные, в том числе ФИО, место жительства и предыдущие места работы. Она представилась сотрудницей Пенсионного фонда и заявила, что пенсионерке положены выплаты: помимо меры поддержки переболевшим ковидом, пенсионерке якобы полагалось 19 тысяч рублей за выслугу лет в советское время.

Обрадовавшаяся жительница Люберец продиктовала собеседнице все цифры и пароли, которые ей во время звонка стали приходить на телефон. Спустя почти 15 минут у неё с карты пропало 340 тысяч рублей, после чего "сотрудница Пенсионного фонда" пропала. Обманутая обратилась в полицию, проводится проверка.

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Ранее Лайф писал, что в Москве мошенники развели пенсионерку на четыре миллиона рублей и оставили без квартиры. Аферисты назвались "сотрудниками Следственного комитета" и "представителями банка".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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