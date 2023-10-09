Россиянин попал за решётку за вынос мусора в пьяном виде

В городе Ржев Тверской области мужчину приговорили к одним суткам административного ареста за то, что он выбрасывал мусор в нетрезвом виде. Об этом сообщил Ржевский городской суд. Уточняется, что сам инцидент произошёл ещё в конце мая.

"Житель Ржева привлечён к административной ответственности за появление на улице в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность", — сказано в сообщении суда.

Уточняется, что мужчину остановили полицейские 22 мая около 23:00. У него была шаткая походка, невнятная речь, а изо рта исходил резкий запах алкоголя. Мужчина признал вину, его приговорили к аресту на одни сутки — в целях исправления обвиняемого и предотвращения совершения подобных нарушений в будущем.