Доллар опустился ниже 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник опустился ниже 100 рублей. По данным на 17:48, доллар снижался на 0,41% — до 99 рублей 99 копеек, а к 18 часам валюта ускорила снижение по отношению к рублю и составила уже 99 рублей и 54 копейки.