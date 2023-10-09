Доллар опустился ниже 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник опустился ниже 100 рублей. По данным на 17:48, доллар снижался на 0,41% — до 99 рублей 99 копеек, а к 18 часам валюта ускорила снижение по отношению к рублю и составила уже 99 рублей и 54 копейки.
Евро на бирже тоже слегка опустился и торгуется на уровне 105 рублей.
Ранее в понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года, а евро впервые с 15 августа достиг отметки выше 108 рублей.
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