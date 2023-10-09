Курс доллара превысил 102 рубля
Курс доллара на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года
В ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 102 рубля впервые с 23 марта прошлого года. При этом евро сейчас впервые с 15 августа выше 108 рублей, а курс юаня составил 14 рублей — это произошло впервые с 30 марта 2022-го.
По данным на 14:42 мск, курс доллара прибавил 1,93% и достиг 102,2 рубля. Евро же поднимался до 108,03 рубля, а затем снизился до 107,6. Курс юаня достигал 14,014 рубля, а потом опустился до отметки в 14,008.
Как сообщал Лайф 6 октября, курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа. Выросла и европейская валюта, стоимость одной единицы составляла 106 рублей 84 копейки. Глава Минфина Антон Силуанов ранее, рассуждая о курсе доллара, отмечал, что главное, чтобы была стабильность и предсказуемость. А помощник главы государства Максим Орешкин заявил, что рано или поздно доллар перестанет расти.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев