В ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 102 рубля впервые с 23 марта прошлого года. При этом евро сейчас впервые с 15 августа выше 108 рублей, а курс юаня составил 14 рублей — это произошло впервые с 30 марта 2022-го.

По данным на 14:42 мск, курс доллара прибавил 1,93% и достиг 102,2 рубля. Евро же поднимался до 108,03 рубля, а затем снизился до 107,6. Курс юаня достигал 14,014 рубля, а потом опустился до отметки в 14,008.