Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа
Курс доллара в ходе торгов превысил 101 рубль впервые с 14 августа, следует из данных Московской биржи. На 08:38 за американскую валюту дают 101 рубль 39 копеек (рост на 0,98%).
Растёт и евро, на данный момент стоимость одной единицы составляет 106 рублей 84 копейки (рост на 1,07%). Юань — 13 рублей 85 копеек (рост на 0,12%).
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, правительство и Центральный банк полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность. Он назвал чрезмерное внимание к курсу рубля по отношению к доллару пережитком прошлого. А помощник главы государства Максим Орешкин заявил, что американская валюта "рано или поздно" пойдёт вниз.
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