Регион

Уведомления отключены

7 октября, 06:40

"А сколько надо?": Силуанов ответил вопросом на вопрос Лайфа о курсе доллара

Силуанов — о курсе доллара: Главное, чтобы была стабильность и предсказуемость

Глава Минфина России Антон Силуанов ответил на вопрос Лайфа, есть ли предел у растущего курса доллара, а также просматриваются ли перспективы его падения. Министр заявил, что главное — стабильность.

Силуанов ответил вопросом на вопрос Лайфа о курсе доллара. Видео © LIFE

"А сколько надо? А кому? Я высказывался на Московском финансовом форуме: кому больше, кому меньше. Нам главное, чтобы [была] стабильность и предсказуемость", сказал Силуанов.

На вопрос о том, стабильный и предсказуемый ли сегодня курс доллара, министр не смог ответить из-за нехватки времени.

Доллар снова по 100: Почему подорожала валюта и что дальше будет с курсом рубля

Доллар снова по 100: Почему подорожала валюта и что дальше будет с курсом рубля

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительство и Центральный банк полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность. Он назвал чрезмерное внимание к курсу доллара пережитком прошлого. А помощник российского лидера Максим Орешкин, отвечая на вопрос Лайфа, заявил, что американская валюта "рано или поздно" упадёт в цене. Тем временем вчера она пробила новую отметку — 101 рубль за единицу впервые с 14 августа.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
  • Новости
  • Антон Силуанов
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    1
    avatar
    avatar
    Светлана Пешковасегодня в 07:05

    Ну так рубль же стабильно падает, поступательно

    Новости партнеров