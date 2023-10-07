"А сколько надо?": Силуанов ответил вопросом на вопрос Лайфа о курсе доллара

Глава Минфина России Антон Силуанов ответил на вопрос Лайфа, есть ли предел у растущего курса доллара, а также просматриваются ли перспективы его падения. Министр заявил, что главное — стабильность.

Силуанов ответил вопросом на вопрос Лайфа о курсе доллара. Видео © LIFE

"А сколько надо? А кому? Я высказывался на Московском финансовом форуме: кому больше, кому меньше. Нам главное, чтобы [была] стабильность и предсказуемость", — сказал Силуанов.