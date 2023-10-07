"А сколько надо?": Силуанов ответил вопросом на вопрос Лайфа о курсе доллара
Силуанов — о курсе доллара: Главное, чтобы была стабильность и предсказуемость
Глава Минфина России Антон Силуанов ответил на вопрос Лайфа, есть ли предел у растущего курса доллара, а также просматриваются ли перспективы его падения. Министр заявил, что главное — стабильность.
Силуанов ответил вопросом на вопрос Лайфа о курсе доллара. Видео © LIFE
"А сколько надо? А кому? Я высказывался на Московском финансовом форуме: кому больше, кому меньше. Нам главное, чтобы [была] стабильность и предсказуемость", — сказал Силуанов.
На вопрос о том, стабильный и предсказуемый ли сегодня курс доллара, министр не смог ответить из-за нехватки времени.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительство и Центральный банк полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность. Он назвал чрезмерное внимание к курсу доллара пережитком прошлого. А помощник российского лидера Максим Орешкин, отвечая на вопрос Лайфа, заявил, что американская валюта "рано или поздно" упадёт в цене. Тем временем вчера она пробила новую отметку — 101 рубль за единицу впервые с 14 августа.
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