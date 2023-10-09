Раскрыта стоимость нового седана "Москвич-6"

Стоимость нового седана "Москвич-6" будет начинаться от двух миллионов 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Рекомендованная розничная цена автомобиля в комплектации "Комфорт" составит 2,336 миллиона рублей, а в версии "Бизнес" — 2,536 миллиона. Отгрузки нового седана дилерам начнутся в ближайшее время.