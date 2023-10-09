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9 октября, 15:32

Раскрыта стоимость нового седана "Москвич-6"

Стоимость седана "Москвич-6" стартует от 2,3 млн рублей

Стоимость нового седана "Москвич-6" будет начинаться от двух миллионов 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Рекомендованная розничная цена автомобиля в комплектации "Комфорт" составит 2,336 миллиона рублей, а в версии "Бизнес" — 2,536 миллиона. Отгрузки нового седана дилерам начнутся в ближайшее время.

Производитель позиционирует "Москвич-6" как "современное воплощение элегантности и гармонии". Машина получила 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 174 лошадиных силы и шестиступенчатую роботизированную коробку передач. А ещё — мягкую переднюю панель, удобные сиденья с отделкой из экокожи, элегантные хромированные вставки, мультифункциональный кожаный руль.

Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели

Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели

Ранее Лайф рассказывал, что "Москвич" планирует открыть новые дилерские центры ещё в 16 городах России. Отделения появятся в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке и т.д.

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Официальный сайт компании

Марина Калегина
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