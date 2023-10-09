Раскрыта стоимость нового седана "Москвич-6"
Стоимость седана "Москвич-6" стартует от 2,3 млн рублей
Стоимость нового седана "Москвич-6" будет начинаться от двух миллионов 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Рекомендованная розничная цена автомобиля в комплектации "Комфорт" составит 2,336 миллиона рублей, а в версии "Бизнес" — 2,536 миллиона. Отгрузки нового седана дилерам начнутся в ближайшее время.
Производитель позиционирует "Москвич-6" как "современное воплощение элегантности и гармонии". Машина получила 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 174 лошадиных силы и шестиступенчатую роботизированную коробку передач. А ещё — мягкую переднюю панель, удобные сиденья с отделкой из экокожи, элегантные хромированные вставки, мультифункциональный кожаный руль.
Ранее Лайф рассказывал, что "Москвич" планирует открыть новые дилерские центры ещё в 16 городах России. Отделения появятся в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке и т.д.