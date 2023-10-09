Учёные обвинили интернет в том, что молодёжь стала реже заниматься сексом

С возрастом люди реже занимаются сексом, при этом в последнее время снижение половой активности наблюдается уже у парней 18-24 лет. К такому выводу пришла компания Sexual Alpha, которая провела опрос среди своих клиентов.

"Около трети мужчин в возрасте 18-24 лет сообщили об отсутствии сексуальной активности в прошлом году", — отметили авторы исследования.

Учёные объясняют это пандемией коронавируса и развитием Интернета, ведь в Сети людям достаточно просто найти способы поддержания интимных отношений. Специалисты также сообщили, что наибольшая сексуальная активность у мужчин и женщин фиксируется с 25 до 29 лет. Многие участники из этой возрастной группы рассказали минимум об одном половом акте.