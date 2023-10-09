"Мы рабы": Во Франции констатировали конец союза с Германией

Франция больше не союзник Германии, сегодня Париж скорее является рабом в паре с Берлином. Такое заявление сделал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Пары Франция – Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин – раб, к сожалению, мы здесь рабы", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как считает Филиппо, Париж политически уступает Берлину во всём и это нормально, ведь немецкие власти превыше всего ставят национальные интересы, чего не скажешь о французских правителях. Они, по его словам, предают свою родину и подчиняются диктату Вашингтона и Брюсселя.