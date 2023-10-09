На Урале ранее судимый по кличке Пестик перепугал местных жителей игрушечной винтовкой

В екатеринбургском районе Химмаш местные жители увидели мужчину, который при себе нёс винтовку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональный главк МВД. По словам екатеринбуржцев, неизвестный долго прогуливался по району, после чего о нём сразу сообщили в полицию.

В результате мужчину задержали. Как уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, винтовка была игрушечная. Мужчина оказался 41-летним ранее судимым за кражу и незаконный оборот наркотиков. В определённых кругах он известен под кличкой Пестик. С помощью игрушки мужчина, вышедший из мест лишения свободы весной 2021 года, хотел напугать приятеля, с которым накануне поругался. Теперь мужчине грозит административное наказание за мелкое хулиганство.