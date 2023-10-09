Верховный суд отклонил иск с призывом убрать мак из списка наркотических средств

Верховный суд РФ отклонил иск с требованием убрать мак и его семена из списка наркотических средств. Заявителем выступили обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и находящийся в СИЗО предприниматель Александр Старцев и его мать.

В соответствии с постановлением кабмина мак снотворный и другие виды мака рода Papaver — растения, которые содержат наркотические средства, следовательно, подлежат учёту. Старцев же хотел изменить данный пункт, так как считал, что за счёт этого положения правоохранители превышают полномочия и ведут уголовное преследование продавцов кондитерского мака. Суд отказался признать соответствующее постановление Правительства РФ недействующим.

"Вы поймите, в любом маковом зёрнышке есть следы опиатов! Их невозможно оттуда удалить, но их [в кондитерском маке] содержится крайне скудное количество! Получается путаница: в постановлении правительства есть строчка: "...которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", — приводит слова юриста Виктора Гладышева РАПСИ.

Он добавил, что доверитель лишь держал ларёк на рынке, а его обвинили в распространении тяжёлых наркотиков. Отметим, что представители Министерства внутренних дел призвали оставить иск без удовлетворения, однако вынесенное судом решение можно обжаловать.