Учёные предупредили о модном блюде, которое делает мужчин импотентами

Фалафель, который используется для приготовления веганской шаурмы, способен разрушать мужскую репродуктивную систему. Об этом пишет журнал Toxicology Reports со ссылкой на исследование учёных из египетского Университета Аль-Азхар.

Исследование проводилось на крысах-самцах. Контрольная группа получала исключительно дистиллированную воду. Второй группе давали свежее пальмовое масло, третья ела фалафель. Всего в исследовании, которое продолжалось 28 дней, участвовала 21 крыса.

В итоге у употреблявших фалафель крыс снизились уровень тестостерона и характеристики сперматозоидов. Также животные начали вести малоактивный образ жизни. Гистологическое исследование яичек также показало структурные аномалии. Учёные предупредили, что у людей может наблюдаться такой же эффект. Впрочем, чтобы это доказать, нужны новые исследования.