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9 октября, 19:28

Учёные предупредили о модном блюде, которое делает мужчин импотентами

Toxicology Reports: Фалафель убивает репродуктивную способность у мужчин

Фалафель, который используется для приготовления веганской шаурмы, способен разрушать мужскую репродуктивную систему. Об этом пишет журнал Toxicology Reports со ссылкой на исследование учёных из египетского Университета Аль-Азхар.

Исследование проводилось на крысах-самцах. Контрольная группа получала исключительно дистиллированную воду. Второй группе давали свежее пальмовое масло, третья ела фалафель. Всего в исследовании, которое продолжалось 28 дней, участвовала 21 крыса.

В итоге у употреблявших фалафель крыс снизились уровень тестостерона и характеристики сперматозоидов. Также животные начали вести малоактивный образ жизни. Гистологическое исследование яичек также показало структурные аномалии. Учёные предупредили, что у людей может наблюдаться такой же эффект. Впрочем, чтобы это доказать, нужны новые исследования.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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