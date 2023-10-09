Учёные предупредили о модном блюде, которое делает мужчин импотентами
Toxicology Reports: Фалафель убивает репродуктивную способность у мужчин
Фалафель, который используется для приготовления веганской шаурмы, способен разрушать мужскую репродуктивную систему. Об этом пишет журнал Toxicology Reports со ссылкой на исследование учёных из египетского Университета Аль-Азхар.
Исследование проводилось на крысах-самцах. Контрольная группа получала исключительно дистиллированную воду. Второй группе давали свежее пальмовое масло, третья ела фалафель. Всего в исследовании, которое продолжалось 28 дней, участвовала 21 крыса.
В итоге у употреблявших фалафель крыс снизились уровень тестостерона и характеристики сперматозоидов. Также животные начали вести малоактивный образ жизни. Гистологическое исследование яичек также показало структурные аномалии. Учёные предупредили, что у людей может наблюдаться такой же эффект. Впрочем, чтобы это доказать, нужны новые исследования.
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