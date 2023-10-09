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9 октября, 19:11

На МКС произошла утечка из радиатора российского сегмента

На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя из радиатора, доставленного на станцию в 2012 году. Как уточнили в госкорпорации "Роскосмос", экипажу ничего не угрожает.

"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Утечка не несёт угрозы для станции и экипажа. По данным "Роскосмоса", основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме. Работа по анализу ситуации продолжается, добавили в госкорпорации.

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Лайф ранее рассказывал, что в сентябре российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после рекордной миссии на Международной космической станции — они пробыли в космосе 371 сутки.

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Getty Images / SCIEPRO

Оксана Попова
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