На МКС произошла утечка из радиатора российского сегмента

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя из радиатора, доставленного на станцию в 2012 году. Как уточнили в госкорпорации "Роскосмос", экипажу ничего не угрожает.

"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Утечка не несёт угрозы для станции и экипажа. По данным "Роскосмоса", основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме. Работа по анализу ситуации продолжается, добавили в госкорпорации.