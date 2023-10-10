Кеннеди-младший будет выдвигаться на пост президента США как независимый кандидат
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший. Обложка © Getty Images / Jessica Kourkounis
Роберт Кеннеди – младший объявил о планах выдвигаться на пост президента США в качестве независимого кандидата. Соответствующее заявление он сделал на митинге сторонников в Филадельфии.
"Быть независимым от политических партий не означает сделать их моим врагом. Автоматическая оппозиция — такая же форма зависимости, как и автоматическая лояльность. В качестве президента я буду работать с представителями обеих партий, которые захотят присоединиться ко мне и служить нашей державе", — сообщил Кеннеди.
Предполагалось, что Кеннеди-младший будет выдвигаться от Демократической партии, однако в итоге кандидат изменил своё решение. Он объяснил, что Республиканская и Демократическая партии "срослись в двухголовое чудовище", в связи с чем всё больше избирателей не идентифицируют себя ни с одной из них. По его оценке, 63% американцев хотят, чтобы в президенты баллотировался именно независимый кандидат.
Ранее кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди – младший заявил, что сможет завершить конфликт на Украине за сто дней, заверив, что он будет окончен "на лучших условиях".