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9 октября, 22:01

В США допустили создание нового государства на западе Украины

Офицер Макгрегор: Государство на западе Украины должно быть нейтральным к России

На оставшихся территориях Западной Украины может появиться новое государство. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

По его мнению, созданному государству следует быть нейтральным по отношению к России. Также Макгрегор считает, что оно не должно становиться частью военного союза под эгидой США.

"Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным", — подчеркнул офицер.

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О потере Украиной западных земель ранее говорил и глава государства Владимир Путин, комментируя сообщения о планах создать польско-литовско-украинское воинское соединение для "обеспечения безопасности" на территории Западной Украины. Он предупредил, что, оказавшись на этой земле, польские силы останутся там навсегда.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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