В США допустили создание нового государства на западе Украины
Офицер Макгрегор: Государство на западе Украины должно быть нейтральным к России
На оставшихся территориях Западной Украины может появиться новое государство. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
По его мнению, созданному государству следует быть нейтральным по отношению к России. Также Макгрегор считает, что оно не должно становиться частью военного союза под эгидой США.
"Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным", — подчеркнул офицер.
О потере Украиной западных земель ранее говорил и глава государства Владимир Путин, комментируя сообщения о планах создать польско-литовско-украинское воинское соединение для "обеспечения безопасности" на территории Западной Украины. Он предупредил, что, оказавшись на этой земле, польские силы останутся там навсегда.
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