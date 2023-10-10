В США допустили создание нового государства на западе Украины

На оставшихся территориях Западной Украины может появиться новое государство. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

По его мнению, созданному государству следует быть нейтральным по отношению к России. Также Макгрегор считает, что оно не должно становиться частью военного союза под эгидой США.

"Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным", — подчеркнул офицер.