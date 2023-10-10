Названы лайфхаки, которые помогут уберечься от ОРВИ осенью

Осень является традиционным периодом распространения сезонных заболеваний. В этот период наш организм ощущает нехватку витаминов и становится настоящей мишенью для ОРВИ. Как уберечься от вирусов и снизить риск возникновения заболеваний, рассказала Лайфу основатель и руководитель "Международной академии оздоровления и омоложения Натальи Соколовой", автор метода "Остеогимнастика" Наталья Соколова.

Чтобы защитить организм от сезонных вирусов, следует следить за питанием и позаботиться о повышении иммунитета. Для этого необходимо употреблять больше витамина C, например, добавляя в рацион цитрусы или используя пищевые добавки. Также следует уменьшить количество жиров в рационе, а вот долю клетчатки необходимо, наоборот, увеличить.

"Отличным решением будет по утрам готовить бодрящий напиток: в тёплую воду добавьте куркуму, сок лимона, чёрный молотый перец и мёд. Пить стоит через трубочку, чтобы избежать возможного изменения цвета зубной эмали. Такой напиток не только укрепит иммунитет, но и подарит заряд энергии на весь день. Если вам хочется более простого рецепта, можно смешать тёплую воду с имбирём и лимоном — такой состав тоже принесёт пользу организму", — посоветовала собеседница Лайфа.

Основатель и руководитель "Международной академии оздоровления и омоложения Натальи Соколовой", автор метода "Остеогимнастика" Наталья Соколова. Фото © Предоставлено Лайфу

В перестройке внутренних процессов на осень поможет и физическое упражнение по методике остеогимнастики, которое способно проработать и сбалансировать иммунную систему. Так, нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточившись на вилочковой железе, которая расположена чуть ниже точки, в которой сходятся наши ключицы. Затем следует переключить внимание на область селезёнки и следовать ощущениям в теле, позволяя ему двигаться так, как оно хочет. Эта техника позволит задействовать скрытые механизмы организма, заверила Соколова.

Чтобы в разы снизить риск вирусных заболеваний, стоит следить за тем, чтобы ноги всегда были в тепле и сухости. По возвращении с улицы специалист советует делать согревающие ванночки для ног с горчицей или солью, а для наилучшего эффекта их нужно применять курсом.

После нахождения в общественном месте Соколова рекомендует выпить горячей воды и промыть нос, ведь регулярное очищение его слизистой защитит от микробов. Ребёнку в осенний период можно смазывать нос кокосовым маслом или специальной мазью. Однако прежде лучше проконсультироваться с врачом для выбора плана профилактических действий.

Не стоит забывать и об эмоциональном состоянии, которое также нужно беречь в этот период. Как известно, плохая погода и недостаток света влияют на настроение и появляется сезонная депрессия — состояние апатии, возникающее в осенне-зимний период. Чтобы поддерживать себя в тонусе, стоит работать с эмоциями и учиться управлять ими. Соколова советует применять практики, которые успокоят поток мыслей и переживаний, помогут контролировать эмоциональные реакции и стабилизировать ментальное состояние.

"Если вы всё же заболели, при первых признаках простуды стоит сразу отпроситься с работы, отлежаться и обратиться к врачу, тогда вы с большой вероятностью не разболеетесь. Осень приносит с собой больше заболеваний, чем другие сезоны, но при бережном отношении к себе и правильной подготовке организма вы сможете насладиться ею, оставаясь здоровыми", — резюмировала эксперт.