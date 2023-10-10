Невролог раскрыла необычный способ для быстрого пробуждения

Скроллинг — пролистывание лент в соцсетях — может помочь легче просыпаться по утрам. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач – невролог-сомнолог Елена Царёва. Она пояснила, что всё дело в свете, который излучает телефон: именно он снижает уровень гормона сна в организме.

"Для быстрого пробуждения утром можно использовать свет. В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причём наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра. При таком освещении уровень мелатонина — гормона сна — в организме будет падать мгновенно, соответственно, сонливость будет уменьшаться", — сообщила Царёва.

Она обратила внимание на то, что такой способ мешает людям заснуть по вечерам. Но именно этот механизм помогает организму как можно скорее пробудиться.