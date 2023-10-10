Невролог раскрыла необычный способ для быстрого пробуждения
Невролог Царёва: Скроллинг может помочь быстро проснуться утром
Скроллинг — пролистывание лент в соцсетях — может помочь легче просыпаться по утрам. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач – невролог-сомнолог Елена Царёва. Она пояснила, что всё дело в свете, который излучает телефон: именно он снижает уровень гормона сна в организме.
"Для быстрого пробуждения утром можно использовать свет. В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причём наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра. При таком освещении уровень мелатонина — гормона сна — в организме будет падать мгновенно, соответственно, сонливость будет уменьшаться", — сообщила Царёва.
Она обратила внимание на то, что такой способ мешает людям заснуть по вечерам. Но именно этот механизм помогает организму как можно скорее пробудиться.
Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, что омега-3 помогает лучше засыпать. Также приём этой добавки защищает сосуды от холестерина, делает кожу здоровой, а волосы блестящими.
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