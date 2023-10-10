В онлайн-магазинах может появиться "российская полка"

Депутат "Единой России" Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о "российской полке", которая позволит товарам отечественных производителей в приоритетном порядке отображаться в поисковой выдаче интернет-магазинов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на текст проекта нормативно-правового акта.

Предполагается, что онлайн-магазины с 1 марта 2024 года должны будут в числе первых 50 наименований показывать товары, которые изготовлены на территории РФ, причём владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы.

"Долю отечественной продукции со временем определит Минпромторг, но она должна быть не менее 50% или 50 первых карточек товаров, а исполнение таких правил должен будет контролировать Роспотребнадзор", — говорится в публикации.

В пояснительной записке указано, что на территории России есть мощные производства и сильные бренды, которые обычно слабо представлены в рознице. В итоге клиенты не могут ознакомиться с отечественной продукцией. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, сегодня производители бытовой химии и косметики заявляют о том, что выпускают продукцию мирового уровня, однако их представленность на рынке составляет не более 30%.