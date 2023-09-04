"Шаума" и "Фа": На полках российских магазинов появились товары Henkel на кириллице
Новый владелец Henkel перевёл названия брендов на кириллицу
"Шаума", "Фа" и "Сомат" появились в российских магазинах. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
На полках российских магазинов появились товары ушедшей из России немецкой компании Henkel, названия которых написаны на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".
Так, в супермаркетах появились средства "Шаума", "Сьёсс", "Фа", "Вернель", "Сомат" и "Персил".
"Вернель" и "Персил" появились в российских магазинах. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Напомним, Henkel приняла решение покинуть РФ в апреле прошлого года. В мае текущего компания продала бизнес в России за 54 млрд рублей. Покупателем активов стал консорциум Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В России компания выпускала чистящие средства под брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемолюкс", "Дени", Vernel и другие. В апреле стало известно, что компания начала русификацию своих торговых марок.