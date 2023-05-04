Henkel продала бизнес в России за 54 млрд рублей
Henkel завершила сделку в 54 млрд рублей по продаже бизнеса в России
Немецкая компания по производству косметики и бытовой химии Henkel завершила сделку по продаже своих активов в РФ на сумму 54 миллиарда рублей. Об этом говорится в квартальном отчёте на сайте концерна.
"20 апреля 2023 года Henkel объявила о заключении соглашения о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов <...> На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 миллиарда рублей — около 600 миллионов евро", — следует из пресс-релиза.
В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России. Покупателем активов стал консорциум Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В России компания выпускала чистящие средства под брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемолюкс", "Дени", Vernel и другие. В последнее время компания стала русифицировать свои торговые марки.
Shutterstock