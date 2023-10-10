В США ликвидировали мужчину, протаранившего на авто здание Генконсульства КНР

Неизвестный мужчина врезался на автомобиле в здание Генерального консульства КНР в США и едва не задавил находившихся внутри людей. Как передаёт Associated Press, ссылаясь на правоохранителей, полиция ликвидировала его на месте инцидента.

Первые минуты после того, как мужчина врезался на авто в здание Генерального консульства КНР в Сан-Франциско. Люди, находившиеся внутри, спасаются бегством. Видео © X / @BNONews

По данным агентства, водитель въехал в зал выдачи документов консульства на синей "хонде". Этим он не только нанёс ущерб собственности консульства, но и подверг опасности тех, кто находился внутри. При этом мужчина вёл себя странно и громко кричал.

"Где Коммунистическая партия Китая?" — выкрикивал водитель.

Правоохранители попытались задержать мужчину, однако в итоге возникла перестрелка. В результате преступник был ликвидирован. Почему именно мужчина совершил этот поступок, неизвестно.

Консульство КНР уже выступило с официальным заявлением, подчеркнув, что решительно осуждает это нападение и оставляет за собой право привлечения к ответственности за случившееся.