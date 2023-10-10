"Не показали меню с ценами": Отношения Варшавы и Киева сравнили с ситуацией в ресторане
Myśl Polska: Польша расплатится за помощь Киеву уровнем жизни своих граждан
Аналитики журнала Myśl Polska сравнили отношения между Украиной и Польшей с ситуацией в ресторане. Варшава там оказалась представлена в роли человека, который обязался оплатить счёт гостей за другим столиком, не глядя на цены.
"Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами, и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счёт", — говорится в материале.
В статье также указано, что полякам потребуются десятилетия, чтобы расплатиться за этот счёт. К тому же, как предполагают авторы публикации, в течение всего этого времени жизнь граждан Польши будет только ухудшаться.
"К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым", — пишут журналисты.
По словам обозревателей, Польша не получит будущую прибыль в качестве компенсации за помощь киевскому режиму, на которую надеялось правительство этой страны. В статье говорится, что предполагаемый доход поляков от этого предприятия оказался весьма иллюзорным, так как всю выгоду будут получать исключительно американские корпорации.
Ранее обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заявил, что западные страны могут превратить Украину в выжженную землю, если потеряют над ней контроль.
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