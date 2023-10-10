Аналитики журнала Myśl Polska сравнили отношения между Украиной и Польшей с ситуацией в ресторане. Варшава там оказалась представлена в роли человека, который обязался оплатить счёт гостей за другим столиком, не глядя на цены.

"Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами, и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счёт", — говорится в материале.

В статье также указано, что полякам потребуются десятилетия, чтобы расплатиться за этот счёт. К тому же, как предполагают авторы публикации, в течение всего этого времени жизнь граждан Польши будет только ухудшаться.

"К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым", — пишут журналисты.

По словам обозревателей, Польша не получит будущую прибыль в качестве компенсации за помощь киевскому режиму, на которую надеялось правительство этой страны. В статье говорится, что предполагаемый доход поляков от этого предприятия оказался весьма иллюзорным, так как всю выгоду будут получать исключительно американские корпорации.