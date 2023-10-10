Пушков оценил слова американского генерала о возможной войне США и России

Сенатор Алексей Пушков призвал серьёзно относиться к словам экс-председателя Комитета начальников штабов ВС США о возможной войне России и Штатов. Об этом он написал в телеграм-канале, комментируя заявление американского генерала. При этом он назвал причины, по которым данный конфликт маловероятен.

Милли ранее допускал, что риск вооружённого столкновения США и России в ближайшее десятилетие увеличится, если Москва одержит победу над Киевом в конфликте на Украине.

"Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме", — написал член Совфеда.

Вместе с тем, по словам Пушкова, растёт и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией. Он напомнил, что всё больше кандидатов на пост президента от республиканцев считают главным соперником США не Россию, а Китай. Помимо этого они же призывают отказаться от финансирования Украины и готовиться к столкновению с КНР из-за Тайваня.

Также Пушков считает, что большое число вызовов, которые стоят перед США и ставят под сомнение их гегемонию, снижает вероятность прямого столкновения Москвы и Вашингтона. Кроме того, Штаты должны вкладываться в несколько кризисов для поддержания "глобального лидерства", из-за чего прямого конфликта между двумя странами может не произойти.