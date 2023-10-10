Пушков оценил слова американского генерала о возможной войне США и России
Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне США с Россией
Сенатор Алексей Пушков призвал серьёзно относиться к словам экс-председателя Комитета начальников штабов ВС США о возможной войне России и Штатов. Об этом он написал в телеграм-канале, комментируя заявление американского генерала. При этом он назвал причины, по которым данный конфликт маловероятен.
Милли ранее допускал, что риск вооружённого столкновения США и России в ближайшее десятилетие увеличится, если Москва одержит победу над Киевом в конфликте на Украине.
"Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме", — написал член Совфеда.
Вместе с тем, по словам Пушкова, растёт и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией. Он напомнил, что всё больше кандидатов на пост президента от республиканцев считают главным соперником США не Россию, а Китай. Помимо этого они же призывают отказаться от финансирования Украины и готовиться к столкновению с КНР из-за Тайваня.
Также Пушков считает, что большое число вызовов, которые стоят перед США и ставят под сомнение их гегемонию, снижает вероятность прямого столкновения Москвы и Вашингтона. Кроме того, Штаты должны вкладываться в несколько кризисов для поддержания "глобального лидерства", из-за чего прямого конфликта между двумя странами может не произойти.
Ранее Лайф писал, что США могут отказаться от использования танков M1 Abrams из-за украинского конфликта в пользу более лёгких и компактных "беспилотных машин". Нынешней боевой технике нужно много керосина и различных запчастей.
ТАСС / Сергей Фадеичев