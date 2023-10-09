США могут отказаться от своего главного танка из-за Украины
Asia Times: США могут отказаться от танков Abrams из-за украинского конфликта
Танк M1 Abrams. Обложка © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto
США могут отказаться от использования танков M1 Abrams ("Абрамс") из-за украинского конфликта в пользу более лёгких и компактных "беспилотных машин". Нынешней боевой технике нужно много керосина и различных запчастей, пишет Asia Times.
"В исследовании, которое провела американская армия, советуют отказаться от M1 Abrams, ссылаясь на проблемы живучести техники на полях сражений будущего, проявившиеся во время боевых действий на Украине", — сказано в публикации издания.
Танк M1 Abrams является основным боевым танком США, серийно выпускается с 1980 года. Помимо американской армии его используют Польша, Саудовская Аравия, Египет, Ирак, Тайвань и Австралия. Своё название боевая машина получила в честь Крейтона Уильямса Абрамса-младшего, которого называли лучшим командиром танковых войск в американской армии. М1 "Абрамс" — один из самых тяжёлых танков в мире, его боевая масса превышает 62 тонны.
Напомним, ранее стало известно о том, что на Украину раньше срока прибыли американские танки Abrams. Владимир Зеленский уже похвастался их получением и приоткрыл завесу над предназначением техники. Однако в Киеве остались недовольны их количеством, ведь США отправили менее половины танков — всего была обещана 31 единица техники. При этом совсем немногие верят в то, что переданные танки смогут повлиять на сложившуюся обстановку на линии фронта. Даже сам глава украинской разведки Кирилл Буданов признал, что танки на передовой "долго не проживут". По мнению экспертов, поставки Abrams разочаруют Зеленского.