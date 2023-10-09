США могут отказаться от своего главного танка из-за Украины

США могут отказаться от использования танков M1 Abrams ("Абрамс") из-за украинского конфликта в пользу более лёгких и компактных "беспилотных машин". Нынешней боевой технике нужно много керосина и различных запчастей, пишет Asia Times.

"В исследовании, которое провела американская армия, советуют отказаться от M1 Abrams, ссылаясь на проблемы живучести техники на полях сражений будущего, проявившиеся во время боевых действий на Украине", — сказано в публикации издания.