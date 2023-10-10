Тело девушки, которая пропала в начале сентября в Екатеринбурге, обнаружили в водоёме

В Екатеринбурге обнаружили мёртвой пропавшую 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Её тело нашли в одном из водоёмов. Известно, что похороны погибшей состоятся 10 октября. О пропавшей девушке ничего не было известно больше месяца — с 2 сентября.

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге пропала 22-летняя Махфузахон Исмоилова. Она исчезла накануне своего дня рождения. Родители пропавшей подозревали в причастности к случившемуся её парня. Девушка в день рождения отправила родственникам сообщение о том, что она никому не нужна и намерена свести счёты с жизнью.