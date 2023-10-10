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10 октября, 06:05

Тело девушки, которая пропала в начале сентября в Екатеринбурге, обнаружили в водоёме

В Екатеринбурге нашли мёртвой девушку, которая пропала в начале сентября

<p>Пропавшую в Екатеринбурге девушку нашли мёртвой. Обложка © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/10/10/72792719/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

Пропавшую в Екатеринбурге девушку нашли мёртвой. Обложка © E1.ru

В Екатеринбурге обнаружили мёртвой пропавшую 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Её тело нашли в одном из водоёмов. Известно, что похороны погибшей состоятся 10 октября. О пропавшей девушке ничего не было известно больше месяца — с 2 сентября.

"Похороны пройдут сегодня", — рассказал знакомый семьи Исмоиловой в беседе с E1.ru.

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Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге пропала 22-летняя Махфузахон Исмоилова. Она исчезла накануне своего дня рождения. Родители пропавшей подозревали в причастности к случившемуся её парня. Девушка в день рождения отправила родственникам сообщение о том, что она никому не нужна и намерена свести счёты с жизнью.

Илья Суриков
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