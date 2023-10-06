На Камчатке нашли тело второго пропавшего на реке Паужетка мужчины
Amur Mash: На Камчатке нашли тело второго мужчины, пропавшего на реке Паужетка
Место, где нашли тело второго мужчины из перевернувшихся авто в реке Паужетка. Обложка © t.me / Amur Mash
Спасатели нашли тело второго мужчины, пропавшего во время переправы через реку Паужетку на Камчатке. Об этом сообщает Amur Mash.
Оно находилось в 30 километрах от места, где перевернулись "Урал" и Land Cruiser. Также известно, что тело первого пропавшего нашли через двое суток в пяти километрах от места происшествия. Теперь найден и второй.
Инцидент случился 2 октября. Восемь человек пытались пересечь бурную камчатскую реку Паужетку на "Урале" и внедорожнике Land Cruiser. Два человека пропали, шестеро смогли выбраться. В их числе был скандально известный экс-депутат Заксобрания Камчатского края, предприниматель Игорь Редькин. В августе 2021 года Игорю Редькину было предъявлено обвинение в убийстве. Он случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновского.