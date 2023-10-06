На Камчатке нашли тело второго пропавшего на реке Паужетка мужчины

Спасатели нашли тело второго мужчины, пропавшего во время переправы через реку Паужетку на Камчатке. Об этом сообщает Amur Mash.

Оно находилось в 30 километрах от места, где перевернулись "Урал" и Land Cruiser. Также известно, что тело первого пропавшего нашли через двое суток в пяти километрах от места происшествия. Теперь найден и второй.