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6 октября, 02:37

На Камчатке нашли тело второго пропавшего на реке Паужетка мужчины

Amur Mash: На Камчатке нашли тело второго мужчины, пропавшего на реке Паужетка

<p>Место, где нашли тело второго мужчины из перевернувшихся авто в реке Паужетка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/amur_mash/4300" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amur Mash</a></p>

Место, где нашли тело второго мужчины из перевернувшихся авто в реке Паужетка. Обложка © t.me / Amur Mash

Спасатели нашли тело второго мужчины, пропавшего во время переправы через реку Паужетку на Камчатке. Об этом сообщает Amur Mash.

Оно находилось в 30 километрах от места, где перевернулись "Урал" и Land Cruiser. Также известно, что тело первого пропавшего нашли через двое суток в пяти километрах от места происшествия. Теперь найден и второй.

Инцидент случился 2 октября. Восемь человек пытались пересечь бурную камчатскую реку Паужетку на "Урале" и внедорожнике Land Cruiser. Два человека пропали, шестеро смогли выбраться. В их числе был скандально известный экс-депутат Заксобрания Камчатского края, предприниматель Игорь Редькин. В августе 2021 года Игорю Редькину было предъявлено обвинение в убийстве. Он случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновского.

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Анатолий Симоненко
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