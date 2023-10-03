Камчатский олигарх Редькин чудом выжил в перевёрнутом джипе на реке Паужетке

Экс-депутат Заксобрания Камчатского края, предприниматель Игорь Редькин перевернулся и едва не погиб во время переправы через реку Паужетку на Камчатке. Инцидент, о котором ранее писал Лайф, произошёл в Усть-Большерецком районе сегодня ночью. Течение перевернуло "Урал" и Land Cruiser, в которых было восемь человек. Шестеро из них, среди которых был Редькин, выжили. Остальные двое пропали без вести: 65-летний водитель Александр Карманов и пассажир Сергей Горбачёв.