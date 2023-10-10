Лавров предупредил о возрастающих рисках мирового конфликта

Риски глобального конфликта становятся выше. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности". По мнению главы МИД РФ, серьёзный мировой кризис спровоцировало западное меньшинство со своей агрессивной и "узкокорыстной линией".

Он отметил, что наладить ситуацию можно, но для этого всем сначала нужно осознать ответственность за судьбы мира в историческом контексте, а не "с точки зрения конъюнктурных электоральных раскладов на ближайших национальных выборах". Лавров указал, что почти 80 лет назад мировые лидеры подписали Устав ООН и договорились об уважении равенства всех государств. Он считает, что необходимо воплощать в жизнь дух многополярности, который заложен в уставе всемирной организации.

По мнению главы МИД РФ, всё больше стран стремятся укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы. Многие не хотят "жить под чью-либо диктовку", хотят "дружить и торговать между собой" на равных. Он считает, что всё больше государств стремятся к обоюдной выгоде в рамках "объективно формирующейся многополярной архитектуры".