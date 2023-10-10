"Аргументов нет": Лавров обвинил Запад в избегании честного диалога по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад всячески избегает честного и открытого диалога по ситуации вокруг Украины. В статье "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности" российский министр отметил, что у западных стран отсутствуют аргументы.

Лавров подчеркнул, что в риторике оппонентов РФ слышны лозунги о "вторжении", "агрессии" и "аннексии". При этом никто из западных лидеров не высказывался о глубинных причинах проблемы. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает, указал министр иностранных дел России.

"Для честного диалога аргументов у него нет", — добавил Лавров.

Кроме того, по словам главы МИД РФ, западные страны, сорвавшие выполнение Минских соглашений, несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны.