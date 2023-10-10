Школьник попал в больницу после того, как разбил руки о дверь из-за отключённого интернета

В Москве школьник разбил себе руки о дверь, разозлившись из-за отключённого интернета. Подростка госпитализировали. Об этом сообщает SHOT. Известно, что доступа в Сеть юношу лишила его мать, поскольку он отказывался учиться из-за компьютерных игр.

Уточняется, что 16-летний подросток постоянно играл в компьютерные игры. В какой-то момент мальчик заявил матери, что не пойдёт в школу, поскольку теперь он геймер и учёба ему не нужна. В один из дней женщина по дороге на работу отключила в доме интернет. Сын позвонил ей, и она сообщила, что доступа ко Всемирной паутине не будет до тех пор, пока он не начнёт учиться.

После этого юноша впал в агрессивное состояние и со всей силы ударил по двери. Из-за этого оказалось разбито стекло, молодой человек сильно порезался осколками. Подростка доставили в больницу, он проходит обследование. Медики в том числе проверяют его психическое состояние.