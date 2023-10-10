Школьник попал в больницу после того, как разбил руки о дверь из-за отключённого интернета
В Москве школьник разбил руки о дверь из-за запрета мамы пользоваться Интернетом
В Москве школьник разбил себе руки о дверь, разозлившись из-за отключённого интернета. Подростка госпитализировали. Об этом сообщает SHOT. Известно, что доступа в Сеть юношу лишила его мать, поскольку он отказывался учиться из-за компьютерных игр.
Уточняется, что 16-летний подросток постоянно играл в компьютерные игры. В какой-то момент мальчик заявил матери, что не пойдёт в школу, поскольку теперь он геймер и учёба ему не нужна. В один из дней женщина по дороге на работу отключила в доме интернет. Сын позвонил ей, и она сообщила, что доступа ко Всемирной паутине не будет до тех пор, пока он не начнёт учиться.
После этого юноша впал в агрессивное состояние и со всей силы ударил по двери. Из-за этого оказалось разбито стекло, молодой человек сильно порезался осколками. Подростка доставили в больницу, он проходит обследование. Медики в том числе проверяют его психическое состояние.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве десятилетнего мальчика мошенники обманули на 130 тысяч рублей, когда он остался один дома. На домашний телефон позвонила женщина, голос которой был очень похож на мамин, поэтому ребёнок подумал, что разговаривает с ней.
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